publicado em 05/04/2024

Dra. Moniele Matos Cadamuro Manzini estampará a edição desta sexta-feira (5), da Revista Istoé, um dos periódicos de maior circulação nacional(Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A médica votuporanguense Moniele Matos Cadamuro Manzini, referência na área de nutrologia em Votuporanga e toda a região, ganhou destaque na mídia nacional e internacional. Ela estampará a edição desta sexta-feira (5), da Revista Istoé, um dos periódicos de maior circulação da atualidade com uma tiragem de cerca de 176 milhões exemplares, onde conta sobre sua trajetória e o trabalho na transformação de vidas, através do emagrecimento.

Com uma sólida formação em medicina e pós-graduada em urgências e emergências, geriatria e nutrologia, dra. Moniele Manzini se destacou por sua abordagem holística no tratamento da obesidade e outras questões relacionadas à saúde. Ao longo de sua carreira, ela tem se dedicado a ajudar seus pacientes a alcançarem uma melhor qualidade de vida, através de orientações nutricionais, mudanças de hábitos e acompanhamento médico personalizado.

Na entrevista à Revista Istoé, a médica compartilhou sua visão sobre a importância da educação alimentar e da promoção de hábitos saudáveis na prevenção e no tratamento de doenças relacionadas à alimentação. Além disso, destacou a necessidade de uma abordagem individualizada no cuidado com a saúde, levando em consideração as características únicas de cada paciente.

A profissional também se tornou uma das principais referências em relação às terapias injetáveis, que envolvem a administração de nutrientes, vitaminas, minerais e outros compostos por meio de administração venosa/intramuscular. Essas terapias são utilizadas para complementar o tratamento e tratar deficiências nutricionais, além de auxiliar no emagrecimento, no aumento de energia e na melhoria da saúde em geral.

“Meu maior público é o de pessoas obesas e como a gente sabe, se o paciente está obeso ele é um paciente inflamado, a gente fala que é uma inflamação de dentro para fora, então a absorção desse paciente é diferente dos demais, então é muito comum encontrarmos pacientes nesse sentido com deficiência de vitaminas, deficiência de ferro, com anemia, entre outras, pois ele tem uma dificuldade na absorção de nutrientes devido ao alto grau de inflamação. Dessa forma, o paciente obeso vai se beneficiar muito com as terapias injetáveis, pois elas estão vindo para agregar ao nosso tratamento clínico que realizamos aqui no consultório”, explicou a médica.

As terapias injetáveis podem conter uma variedade de substâncias, dependendo das necessidades específicas do paciente e dos objetivos do tratamento. Entre os componentes mais comuns estão as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, minerais como zinco e magnésio, aminoácidos e outras substâncias bioativas.

Com sua experiência e expertise na área, dra. Moniele tem sido reconhecida não apenas pelos resultados alcançados com seus pacientes, mas também por seu compromisso em disseminar informações e promover uma maior conscientização sobre a importância da saúde alimentar. Prova disso é que recentemente a profissional foi condecorada pelas Forças Internacionais de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

Dra. Moniele recebeu na ocasião a Medalha da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil. A honraria é destinada a premiar aqueles que tenham praticado ações meritórias, enaltecedoras do nome da pátria brasileira perante as demais nações e em sinal de reconhecimento aos valores militares, espirito de civismo, preservação da memória e serviços prestados à nação.

“Essa Medalha significa muito pra mim, é a confirmação que tudo valeu a pena. Quando olho para trás e vejo toda minha trajetória, todo caminho percorrido, toda dificuldade que eu e minha família passamos para chegar até aqui, posso dizer que eu venci, e isso me dá cada vez mais coragem de seguir sempre, buscando tudo que há de melhor e mais atualizado para que eu possa oferecer tratamento de excelência aos meus pacientes”, afirmou a médica.