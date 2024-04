Ela começou a apresentar os primeiros sintomas no final de março

publicado em 23/04/2024

A vítima é uma mulher, com idade entre 65 e 79 anos, que faleceu no dia 4 de abril (Foto: Shutterstock)

Fernanda Cipriano

A Secretaria de Saúde do Estado confirmou a quarta morte por dengue deste ano em Catanduva. A vítima é uma mulher, com idade entre 65 e 79 anos, que faleceu no dia 4 de abril. Ela começou a apresentar os primeiros sintomas no final de março.

Com essa confirmação, Catanduva já registra quatro mortes por dengue em 2024. As duas primeiras vítimas foram mulheres, com óbitos registrados nos dias 21 de março e 7 de março, respectivamente. A terceira morte foi de um homem, com mais de 80 anos, que faleceu em 28 de março.

Até a última atualização, a cidade contabilizava 1,8 mil casos de dengue neste ano. No noroeste paulista, a situação também é preocupante, com quase 20 mil casos e 18 mortes pela doença. Além de Catanduva, outras cidades da região que registraram óbitos por dengue são Votuporanga (4), Bady Bassitt (1), Irapuã (1), Itajobi (1), Elisiário (1), Araçatuba (1), Mirassolândia (1), Olímpia (1), Parisi (2) e São Francisco (1).