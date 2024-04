O caso está sendo investigado pela Polícia Civil

publicado em 10/04/2024

Um bebê de apenas um ano de idade se recupera no HCM após ser atropelado por um carro desgovernado (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um bebê de apenas um ano de idade está se recuperando no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) em Rio Preto, após ser atropelado por um carro desgovernado no fim de semana, em Magda. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência, o menino brincava com a mãe em uma calçada quando foi surpreendido pelo veículo desgovernado. O motorista, após o acidente, não prestou socorro à vítima e fugiu do local, deixou o bebê ferido para trás.

O bebê foi socorrido e levado imediatamente ao HCM, onde passou por uma cirurgia para tratar os ferimentos causados pelo atropelamento. Apesar da gravidade do incidente, a criança está se recuperando bem, segundo informações dos médicos responsáveis pelo caso.