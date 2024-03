Os agentes de saúde percorrerão as ruas realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h

publicado em 01/03/2024

Diante do atual cenário da Dengue no município e da confirmação de mais uma morte pela doença, a Secretaria da Saúde realiza neste sábado (2), um mutirão nos arredores do bairro Vila Paes. Os agentes de saúde percorrerão as ruas realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h.

“Estamos realizando um trabalho contínuo e somando cada vez mais forças para combater o mosquito Aedes aegypti, reforço aqui mais uma vez a importância da população em abrir a porta de suas casas para receber nossos agentes, e consequentemente, sigam as orientações repassadas pelos profissionais”, aponta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Nebulização

E na próxima semana, nas noites de terça-feira (5), quarta-feira (6) e quinta-feira (7), das 18h às 22h, os bairros Jardim Residencial Noroeste, Monte Verde e Alto Alegre, na região Oeste da cidade, receberão nebulização noturna, devido à alta incidência de casos, lembrando que as visitas domiciliares já estão sendo realizadas no local de segunda a sexta-feira.

A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Prevenção

O trabalho de combate à Dengue é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.