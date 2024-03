Na próxima quinta-feira (14/3), a Santa Casa de Votuporanga realizará uma significativa ação em celebração ao Dia Mundial do Rim, uma campanha global cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância desse órgão vital. A iniciativa visa disseminar informações cruciais relacionadas a comportamentos preventivos, fatores de risco e estratégias para conviver com doenças renais.



De acordo com a Organização Internacional World Kidney Day, cerca de 850 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de alguma forma de doença renal crônica, uma condição que, se não tratada adequadamente, pode ter consequências fatais. No Brasil, a estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia aponta que mais de dez milhões de indivíduos são afetados pela Doença Renal Crônica (DRC), com mais de 140 mil submetendo-se a diálise regularmente. “Os rins desempenham diversas funções vitais, sendo a principal delas a filtragem do sangue, removendo resíduos e excesso de água do organismo. Infelizmente, muitas pessoas descobrem problemas renais em estágios avançados das lesões”, destacou a Dra. Paula Visoná, médica nefrologista da Unidade de Diálise da Santa Casa.

Neste ano, a tema é “SAÚDE DOS RINS (& exame de creatinina) PARA TODOS: porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento”. A creatinina é um composto originado da creatina e que é filtrado e eliminado pelos rins. Medir as taxas dessa substância no sangue é uma maneira de avaliar a saúde renal de um paciente. Pessoas que sofrem com doença renal, seja ela aguda (forma mais agressiva, causada por algo como uma infecção nos rins, mas que pode ser revertida) ou crônica (que se caracteriza por redução não reversível da função dos rins), terão em seu sangue níveis maiores de creatinina. Outras questões também podem fazer com que a creatinina se eleve no sangue, como: - desidratação; - realização de muita atividade física, que faz com que muita creatina seja degradada; - uso excessivo de creatina como suplemento; - diabetes; - hipertensão arterial (pressão alta), entre outros.

O exame de creatinina é fundamental para que possamos avaliar se os rins estão funcionando adequadamente. Além disso, essa é uma boa forma de vermos se há qualquer outro tipo de alteração no funcionamento do organismo. É um exame simples (feito a partir de uma coleta de sangue comum), relativamente barato e que traz informações muito importantes. Deve, portanto, ser parte de qualquer check-up de respeito! Além da creatinina, compostos como ureia e ácido úrico podem ser avaliados a fim de verificar a sua saúde renal.