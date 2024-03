A medida foi recomendada pelo COE para permitir a implementação ágil de ações e possibilitar o recebimento de recursos adicionais

publicado em 06/03/2024

Cada município poderá utilizar a medida estadual para decretar emergência em âmbito local, de acordo com sua análise epidemiológica (Foto: Governo de SP)

Fernanda Cipriano

O Governo de São Paulo decretou emergência em saúde pública para a dengue ontem pela manhã, após o Estado atingir 300 casos confirmados da doença por 100 mil habitantes. A medida foi recomendada pelo COE (Centro de Operações de Emergências) para permitir a implementação ágil de ações e possibilitar o recebimento de recursos adicionais do governo federal.

Com o decreto, cada município poderá utilizar a medida estadual para decretar emergência em âmbito local, de acordo com sua análise epidemiológica. O objetivo é intensificar o combate ao Aedes aegypti, vetor da dengue, por meio da aquisição de máquinas de nebulização, insumos, contratação de pessoal e ampliação da capacidade da rede de saúde.

O Plano de Ação à Emergência em Saúde Pública, apresentado durante a reunião do COE, aborda uma sequência de ações construídas a partir da experiência no enfrentamento das transmissões anuais de dengue. O plano, elaborado de forma técnica e baseado em critérios epidemiológicos, norteará as ações nos principais eixos envolvidos no controle das arboviroses.

Até o momento, 131 municípios do Estado registraram mais de 300 casos por 100 mil habitantes, e 22 municípios paulistas já decretaram emergência. A Secretaria de Estado atualizou a orientação para a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross), para priorizar a transferência de pacientes suspeitos de dengue que necessitem de leitos de alta complexidade na rede estadual.

O Plano Estadual de Contingência das Arboviroses Urbanas, lançado em 2023, tem sido fundamental no enfrentamento da dengue em São Paulo. A Secretaria de Estado da Saúde capacitou agentes de saúde e endemias, promoveu atividades educativas em escolas e locais de grande circulação, e criou o Centro de Operações de Emergências (COE) e a sala de situação para monitoramento e tomada de decisões.

Para ampliar a transparência, o Governo lançou o Painel de Monitoramento da Dengue e o portal www.dengue100duvidas.sp.gov.br, além de investir na automatização dos exames de dengue no Instituto Adolfo Lutz (IAL) para agilizar os resultados. A campanha publicitária "A água mais mortal pode estar no seu quintal" também foi lançada para conscientizar a população sobre a prevenção da dengue.