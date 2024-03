Alunos de escolas municipais estão sendo orientados sobre a importância de eliminar de suas casas recipientes que possam acumular água

publicado em 01/03/2024

Hoje é considerado o Dia D de Mobilização contra a Dengue em todo o estado de São Paulo. Em Votuporanga, inúmeras ações vêm sendo realizadas desde o ano passado para orientar a população no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Nos últimos dias, alunos de escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga estão sendo orientados sobre a importância de eliminar de suas casas recipientes que possam acumular água de chuva. As ações de orientação são desenvolvidas por uma agente de Informação, Educação e Comunicação da Vigilância Ambiental, que utiliza de materiais lúdicos para fixar atenção das crianças nas atividades.

Em algumas unidades, os próprios professores e educadores também soltaram a criatividade, se vestindo de mosquito e interagindo com as crianças. O importante é levar a mensagem para os pequenos e, com isso, torná-los multiplicadores das boas práticas dentro de suas residências.

Vigilância Ambiental

Hoje agentes de saúde da Vigilância Ambiental também iniciarão um trabalho de extrema importância na eliminação de focos de criadouros do mosquito. A entrada forçada em imóveis fechados ou abandonados, que passou a ser permitida pelo Decreto que instituiu o estado de epidemia de Dengue em Votuporanga.