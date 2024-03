No total foram atendidas 794 mulheres em uma agenda que foi configurada para atendimento ao público feminino, em diferentes faixas etárias

publicado em 15/03/2024

Quase 800 mulheres foram atendidas durante a programação especial do Dia da Mulher no AME de Votuporanga (Foto: AME)

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) divulgou ontem o balanço de atendimentos na unidade durante a programação especial voltada ao Dia Internacional da Mulher. No total foram atendidas 794 mulheres em uma agenda que foi configurada para atendimento ao público feminino, em diferentes faixas etárias.

Além dos serviços normais, como consultas médicas, não médicas e exames, as pacientes também receberam orientação acerca da violência contra mulher e canais de denúncia, uma cartilha informativa sobre a incontinência urinária e orientações sobre exames preventivos da saúde da mulher, como Papanicolau e Mamografia.

Os atendimentos foram divididos entre consultas de Cardiologia, Uroginecologia, Neurologia, Obstetrícia (Alto Risco), Hematologia entre outras especialidades. E exames, alguns deles sendo Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Eletroneuromiografia, Mamografia, Raio-X, Ressonância Magnética e Ultrassom.