publicado em 06/03/2024

Ação do AME de Votuporanga tem o objetivo de priorizar a saúde e o bem-estar das pacientes em todas as fases da vida (Foto: Santa Casa)

Nesta sexta-feira (8), o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Votuporanga, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde e gerenciada pela Santa Casa de Votuporanga, promove uma ação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Com o objetivo de priorizar a saúde e o bem-estar das pacientes em todas as fases da vida, diversas atividades e serviços estarão disponíveis, abrangendo desde orientações preventivas até consultas e exames especializados.

Dentre as atividades estão a entrega de Cartilha Informativa: “Incontinência Urinária - Conheça e Cuide”, com colaboradores de Enfermagem fornecerão informações essenciais sobre incontinência urinária, seus sintomas, prevenção e tratamentos disponíveis; sensibilização sobre Violência Contra a Mulher e Canais de Denúncia; e orientação em Pós-Consultas do Ambulatório, onde profissionais de saúde orientarão sobre os exames preventivos da saúde da mulher, como o Papanicolau.

Mulheres de Peito

Além das ações mencionadas, o "Programa Mulheres de Peito" terá destaque no trabalho. O AME Votuporanga possui o programa Mulheres de Peito desde 2014 e oferece mamografias para as pacientes na faixa etária entre 50 e 69 anos. Desde o início, já beneficiou mais de 12 mil usuárias das regiões de Votuporanga e Fernandópolis.

O agendamento para participar do programa é realizado via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo por meio do telefone 0800 779 0000 e o exame será marcado sem a necessidade de pedido médico.

O atendimento é por etapas, na primeira fase, a paciente realiza o exame de mamografia, e se necessário, em seguida é feito o agendamento de ultrassom, para complementação diagnóstica e o agendamento de Linha de Cuidado da Mastologia, para diagnóstico e encaminhamento a Referência de Tratamento.

Agendas

Serão disponibilizados consultas e exames em diversas especialidades, visando atender as necessidades específicas das mulheres. Destacam-se algumas agendas:

- Consulta com Acupuntura, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Fisioterapia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Nutrição, Obstetrícia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia e Psicologia.

- Exames Diversificados: AngioRM, Audiometria, PAAF, Colonoscopia, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Endoscopia, Espirometria, Laboratório, Mamografia, Raio-X, RM com/sedação, Ressonância Magnética (simples), Teste Ergométrico, Ultrassom Doppler, e Ultrassom (simples).