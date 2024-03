Os números foram divulgados pela secretaria da Saúde e são referentes apenas ao período da manhã e tarde de forma que tendem a aumentar

publicado em 05/03/2024

O prefeito Jorge Seba e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, acompanharam o primeiro dia de atendimento no ambulatório de Dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

O novo ambulatório exclusivo para pacientes com sintomas de Dengue, atendeu mais de 80 pessoas no primeiro dia de seu funcionamento em Votuporanga. Os números foram divulgados pela secretaria municipal da Saúde, a pedido do A Cidade, e são referentes apenas ao período da manhã e tarde, de forma que tendem a aumentar.

A nova unidade foi montada emergencialmente no Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto”, conhecido como Dona Nina, localizado ao lado do Hospital do Pozzobon. O Ambulatório de Dengue, popularmente conhecido como Dengário, funcionará todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h à meia-noite.

O prefeito Jorge Seba (PSD) e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, acompanharam o primeiro dia de atendimento e conversaram com os pacientes que estavam em acompanhamento, assim como os profissionais de saúde que atuam no local. Lá os pacientes recebem os cuidados com toda a estrutura necessária para hidratação e observação.

“Teremos equipes de profissionais de saúde, médicos, enfermagem, focados nesse tipo de atendimento, com exames, orientação e atenção especial para quem está com os sintomas da doença”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Ontem a Prefeitura divulgou um novo informe da Dengue onde foram confirmados mais 64 casos da doença só neste final de semana, totalizando 693 casos positivos nos primeiros meses deste ano. A cidade segue também com duas mortes já confirmadas e outras três em investigação.

Também neste final de semana, a Secretaria da Saúde recebeu mais um exame confirmando o terceiro caso de Chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. Outros sete casos estão em investigação.

Mudança

Em razão da mudança emergencial, população que era atendida neste Consultório Municipal do Pozzobon foi transferida, temporariamente, para o Consultório “Daniele Cristine Lamana”, localizado na Rua Waldemar Carvalho de Souza, nº 1602, no bairro Parque das Nações.