O Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica iniciou, nesta semana, um arrastão de combate à dengue em toda a cidade

publicado em 07/02/2024

Visitas domiciliares estão sendo realizadas, com uma equipe para instruir os moradores sobre práticas seguras (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Com o aumento de casos de dengue, tanto em Cosmorama quanto em todo o Brasil, a Administração Municipal entrou com medidas emergenciais para conter a propagação da doença. O Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica iniciou, nesta semana, um arrastão de combate à dengue em toda a cidade.

O arrastão, conta com a participação de agentes de saúde para orientar a população sobre medidas preventivas, mas também eliminar potenciais focos de reprodução do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Visitas domiciliares estão sendo realizadas, com uma equipe para instruir os moradores sobre práticas seguras e eficazes para deter a proliferação do vetor.

"É de extrema importância que a população se engaje nesse esforço conjunto. Estamos enfrentando um cenário preocupante, com o registro de um aumento significativo de casos de dengue em nossa região. O trabalho dos agentes de saúde é fundamental, mas precisamos do apoio e colaboração de todos os cidadãos para vencermos essa batalha contra a doença", ressaltou o chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Cosmorama, Dr. José Silva.

Além das visitas domiciliares, os agentes falam sobre necessidade de os moradores realizarem uma inspeção em seus quintais, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água, ambiente propício para a reprodução do mosquito. Vasos de plantas, pneus velhos, recipientes plásticos e qualquer outro objeto que possa reter água devem ser removidos ou armazenados de forma segura.

“A situação é ainda mais crítica devido ao intenso calor e às chuvas volumosas que estamos experimentando. Essa combinação climática cria o ambiente perfeito para a proliferação dos mosquitos transmissores da dengue. Portanto, é fundamental que todos estejam atentos e façam a sua parte para proteger a si mesmos e suas famílias”, alertou o Dr. Silva.

O arrastão de combate à dengue em Cosmorama continuará nos próximos dias, com os agentes de saúde estendendo suas visitas até as 19h, buscando alcançar o maior número possível de residências. A colaboração da população é essencial para o sucesso dessa iniciativa e para a contenção da propagação da doença.