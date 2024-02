A ação solidária aconteceu na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 29/02/2024

(Foto: Rede social)

Fernanda Cipriano

Mesmo diante da perda precoce de Gustavo Caporalini, de 39 anos, assassinado em Votuporanga no último domingo (25), sua família tomou uma decisão nobre e generosa ao autorizar a doação de órgãos, o que poderá salvar a vida de até oito pessoas. A ação solidária aconteceu na Santa Casa de Votuporanga.

A informação foi confirmada pelo pai de Gustavo, Ormélio Caporalini, ao A Cidade. Ele relatou que as córneas de seu filho foram doadas, mas os demais órgãos não puderam ser aproveitados devido à fatalidade ocorrida.

A atitude da família de Gustavo é um gesto de amor ao próximo em meio ao luto e comprova a importância da doação de órgãos para salvar vidas.

Gustavo foi assassinado a tiros na frente de sua família e dentro da própria casa, na rua Amapá, no bairro Jardim Mastrocola. De acordo com o apurado pela reportagem, ele participava de uma confraternização, com toda a sua família, inclusive seus filhos, em sua casa, quando um homem armado tocou a campainha de sua casa e o chamou pelo nome, dizendo que era policial. Quando o cantor saiu, o criminoso efetuou, ao menos, três disparos contra ele.