Ao longo dos anos, tem passado por modernizações estruturais e atraído profissionais altamente capacitados

publicado em 09/02/2024

Dr. Victor Hugo também faz parte do corpo clínico do SanSaúde, o plano da Santa Casa (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga, há muito tempo, tem sido o Hospital de referência na cidade e em toda a região. Ao longo dos anos, tem passado por modernizações estruturais e atraído profissionais altamente capacitados.

A área de Pediatria ganhou um novo chefe: Dr. Victor Hugo Faria, formado na Faculdade de Medicina de Marília (Famema) em 2012, com Residência Médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) em 2015.

Votuporanguense nato, Dr. Victor Hugo expressa seu amor pela cidade e sua ligação especial com a Santa Casa. Como responsável pela Pediatria, Dr. Victor Hugo destaca sua intenção de unir e motivar a equipe. “Amo essa cidade e sempre fui muito bem acolhido na Santa Casa. Desde quando nasci aqui neste Hospital e até mesmo no nascimento de meus filhos, a Instituição é muito especial para mim. Já trabalhei aqui de 2015 a 2021. Mas sentia que poderia e deveria contribuir mais com nossa Santa Casa”, disse.

Após uma experiência anterior no Hospital entre 2015 e 2021, ele retorna com novos objetivos e responsabilidades, sempre o foco no bem-estar dos pacientes. “Na Pediatria, observo que o atendimento é excelente. Toda a equipe é muito humana. Estamos sempre dispostos a auxiliar nossas crianças. Temos excelentes médicos em nosso corpo clínico. E minha função será manter todos unidos e estimulados a manter a excelência nos cuidados”, elogiou.

Entre os desejos do novo chefe estão: aumento do número de pediatras e a implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva pediátrica. “Agradeço a confiança depositada em mim pela Diretoria da Santa Casa e vou trabalhar para que, juntos aos meus amigos da equipe de Pediatria, possamos cada vez mais melhorar a qualidade”, complementou.

SanSaúde