publicado em 09/02/2024

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Daniel Marques

Votuporanga segue com a intensa batalha contra a dengue. Para acrescentar nos trabalhos de prevenção, o Poder Executivo Municipal nomeou aprovados em concurso público para o cargo efetivo de agente de combate às endemias (ACE).

A nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial do Município. Os nomeados foram habilitados no Concurso Público 002/2023, realizado em 30 de julho de 2023. Eles foram convocados no dia 29 de janeiro de 2024 para exercerem o cargo de provimento efetivo de ACE.

Os nomeados são Danilo Pedro Souza Carrilho, Aparecida Sardinha Mancini, Adrieli Tavares Fiori, Jairo Vinícius Viana Bolzan, Débora Bonfim Piquetti, Victor da Silva Rico Nunes, Guilherme Fernandes Lima, Daniela Carla Damico Rufino, Edilaine Domingues Barbosa, Thaynara de Faria Elizei, Marcos Antonio de Almeida Garcia Ruiz, Anderson Jerônimo Barbosa da Silva e Dirceu Custódio.

O agente de combate às endemias (ACE) é o profissional que trabalha vinculado a uma equipe de vigilância em saúde, mas que deve atuar de forma conjunta com a equipe de saúde da família, sempre que possível.

As atividades do ACE, realizadas fora da unidade de saúde, incluem a visita domiciliar e a vistoria de depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, inspeção, cuidados de caixas d’água, calhas e telhados, com o objetivo de prevenir e controlar doenças como dengue, malária, leishmaniose e doença de Chagas. Eles também fazem controle de roedores e prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas; ações de prevenção e controle da raiva, com a vacinação de cães e gatos.