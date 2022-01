Apesar de não constarem no Boletim Epidemiológico, Márcia Guerche e Terezinha da Silva foram vítimas da Covid nesta terça-feira (11)

publicado em 11/01/2022

As idosas Márcia Guerche e Terezinha da Silva foram vítimas da Covid, mas não constam no Boletim Epidemiológico (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais 206 casos de Covid-19 constaram no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (11). Agora, o município totaliza 19.709 casos diagnosticados desde o início da pandemia. E os dados mostram que o município está com 1.604 casos ativos da doença.O jornaltambém apurou que duas idosas foram vítimas da doença, apesar das suas mortes não constarem no informe.A primeira vítima foi a senhora Márcia Guerche, de 66 anos, que faleceu na madrugada. Conhecida carinhosamente como Marcinha, ela estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto e tinha tomado as duas doses da vacina.Filha de Antônio Guerche e Dayse (em memória), Marcinha era portadora de Síndrome de Down e deixa os irmãos Paulo César Guerche e Antonio Guerche Filho, a cunhada Sueli Aparecida Sales Guerche, os sobrinhos Guilherme, Vinícius, Mateus, Isadora e Victória, as netas Catarina e Mariah, além dos demais familiares e amigos. Ela era muito querida pelos amigos do Lion Brisas, da Maçonaria José Ferreira Vieira, pelos amigos da AABB e frequentava as missas de domingo da Igreja Matriz. Seu corpo será sepultado às 9h30 de quarta-feira (12), no Cemitério Municipal de Votuporanga.A outra vítima foi Terezinha Váz da Silva, que faleceu na parte da manhã, aos 68 anos. A cozinheira estava internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ela era moradora do bairro Cohab e esposa de Geraldo Lourenço. Dona Terezinha deixa os filhos Gisele, Gilson, Jeferson, Geisa e Givanildo, além de dez netos e três bisnetos. Seu corpo foi sepultado na tarde desta terça, no cemitério Jardim das Flores.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid e internados subiu para três, que estão em estado grave na UTI.Além disso, os dados do informe da Prefeitura mostram que 3.059 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 4.900 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 353 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, sete foram primeiras doses; 17 foram segundas doses; e 329 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 191.603 doses aplicadas: 81.836 primeiras doses; 80.009 segundas doses; e 29.758 terceiras doses.