Município havia suspendido a imunização após as doses se esgotarem devido a grande procura dos últimos dias

publicado em 12/01/2022

O atendimento será feito até as 15h na Capela Santo Expedito e se estenderá até às 20h em esquema de plantão noturno no posto de vacinação montado no Assary Clube de Campo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Votuporanga recebeu nesta quarta-feira (12) uma nova remessa com mais 5 mil doses de vacina e retoma, a partir das 13h, a campanha de imunização contra a Covid-19. O atendimento será feito até as 15h na Capela Santo Expedito e se estenderá até às 20h em esquema de plantão noturno no posto de vacinação montado no Assary Clube de Campo.Podem se vacinar com a primeira dose dos imunizantes os adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente. Também estão sendo aplicadas as segundas doses em todos que já estão no prazo estipulado na carteirinha de vacinação, inclusive quem tomou a “dose única” da Janssen há pelo menos dois meses.Além disso, são aplicadas as terceiras doses em todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Ao comparecer ao posto de vacinação é necessário levar documentos pessoais e, para a dose de reforço, também é preciso o cartão verde, que é o comprovante do recebimento da dose anterior.