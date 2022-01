Horário de atendimento será das 8h às 17h nos consultórios municipais do Pozzobon e do São João

publicado em 17/01/2022

Nesta terça-feira (18), a Secretaria da Saúde de Votuporanga iniciará a campanha infantil de vacinação contra a Covid-19 em crianças de cinco a 11 anos. Está previsto que o município receba 380 doses da Pfizer, para que a aplicação seja realizada amanhã das 8h às 17h, nos consultórios municipais "Dr. Jonas Pires Correa", localizado na rua Antônio Galera Lopes, nº 2.652, no Pozzobon e "Dr. Gumercindo Hernandes Morales", na Travessa Luís Lamana, nº 3.082, no bairro São João. Serão promovidas ações em parceria com a Secretaria da Educação.Inicialmente, as primeiras doses serão destinadas a crianças com deficiência permanente (PcD) e também àquelas que possuem comorbidades, mediante assinatura dos pais ou responsáveis da "Declaração para Comorbidades da Vacinação Covid-19 em crianças" para confirmação da enfermidade, que estará disponível nos locais. Também é preciso levar documentos pessoais e comprovante de residência.Para agilizar o atendimento, o Governo do Estado disponibiliza um pré-cadastro. Basta acessar o sitee preencher o formulário através do ícone 'pré-cadastro: crianças até 11 anos'.De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde as comorbidades são: Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão Arterial estágio 3; Hipertensão Arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imunocomprometidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de Down; e Cirrose hepática.