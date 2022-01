Esses atendimentos estarão centralizados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a partir desta quarta-feira (05) e as demais urgências e emergências passam a ser atendidas no Mini Hospital do Pozzobon

publicado em 05/01/2022

Atendimentos de casos confirmados e suspeitos de Covid estarão centralizados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga anunciou na terça-feira (04), em coletiva de imprensa, o novo esquema de atendimento preparado para casos confirmados ou suspeitas de Covid-19. Esses atendimentos estarão centralizados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a partir desta quarta-feira (05) e as demais urgências e emergências passam a ser atendidas no Mini Hospital do Pozzobon.De acordo com a secretária da Saúde, Ivonete Félix, só na segunda-feira (03) cerca de 830 pessoas foram atendidas nas unidades de pronto atendimento UPA e Mini Hospital do Pozzobon."Tivemos um pico na procura pelo acolhimento, o que também foi percebido em unidades particulares do município. Além do atendimento atualmente ocorrer nos Consultórios Municipais, nos dois serviços de urgência enviamos mais profissionais, na tentativa de oferecer o melhor atendimento possível", comentou a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.Diante do aumento de casos de pacientes com sintomas gripais, incluindo Covid-19, a Santa Casa de Votuporanga retoma os atendimentos no Pronto Socorro Isolamento a partir desta quarta também. A assistência será voltada para pacientes de convênios e particulares.Os usuários SUS devem se dirigir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Já os pacientes com as demais necessidades devem se encaminhar ao Mini Hospital do Pozzobon ou Consultórios Municipais.