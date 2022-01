Foram realizadas quatro autuações em eventos que não cumpriam as medidas preventivas e de enfrentamento à Covid-19

publicado em 10/01/2022

Duas formaturas foram fiscalizadas e não seguiram os protocolos exigidos (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Diversas ações de prevenção seguem sendo reforçadas pela Prefeitura de Votuporanga. Neste final de semana, equipes dos setores de Fiscalização e Vigilância Sanitária vistoriaram eventos que estavam sendo promovidos na cidade. Nos dois eventos, organizadores foram multados por não cumprirem as medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19.

Em ambas as festas, que tratavam-se de formaturas, foram aplicadas multas por aglomeração, que ultrapassarão cada uma R$2,2 mil, e por falta de autorização para realização dos eventos, no valor aproximado de R$3,6 mil cada. O registro de autorização é necessário e tradicional, já que por meio dele são analisadas questões como precauções sanitárias, alvará do Corpo de Bombeiros, entre outras.

Entre as medidas exigidas no Decreto nº 13.811, publicado em edição extraordinária da última quinta-feira (6/1), do Diário Oficial Eletrônico, estão a comprovação do esquema vacinal completo ou teste negativo para Covid-19 do tipo PCR, o distanciamento de no mínimo um metro entre as pessoas, uso de máscara podendo ser retiradas apenas para consumo em mesa de alimentos ou bebida. Assim como todos os estabelecimentos comerciais, os eventos também devem disponibilizar álcool em gel, especialmente na entrada, e em balcões de atendimento e mesas. A relação completa está disponível no site da Prefeitura de Votuporanga ( www.votuporanga.sp.gov.br ).

O regramento também reforça que o registro do evento junto ao Governo Municipal, com apresentação do protocolo de biossegurança que será seguido, deverá ser apresentado com no mínimo sete dias úteis de antecedência à sua realização.

Medidas Preventivas