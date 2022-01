A previsão é do recebimento de 5.080 doses da CoronaVac destinadas ao público entre seis e 11 anos, sem comorbidades. Crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses serão vacinas com Pfizer, conforme recomendação da Secretaria Estadual da Saúde

publicado em 22/01/2022

A partir de terça-feira (25) será iniciada a vacinação contra Covid, de crianças de 5 a 11 anos sem comobirdades em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá iniciar na próxima terça-feira (25) a vacinação de crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades. A previsão é do recebimento de 5.080 doses da CoronaVac destinadas ao público entre seis e 11 anos, sem comorbidades. Crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses serão vacinas com Pfizer, conforme recomendação da Secretaria Estadual da Saúde.

Para atender ao novo público, a Pasta anunciou que, a partir de segunda-feira (24) todas as Unidade Básicas de Saúde, exceto nas unidades "Carmem Martin Maria Morettin", localizada no bairro Paineiras e "Josephina Pirotello Pesciotto", conhecida como 'Dona Nina', no bairro Pozzobon, irão realizar a aplicação de doses contra a Covid-19 em crianças. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os pais ou responsáveis, ao levarem seus filhos para darem início ao esquema vacinal, devem levar os documentos pessoais, comprovante de endereço e o Termo de Assentimento, que pode ser obtido através do site da Prefeitura de Votuporanga (aponte o celular para o QR Code na página).

Vacinação Solidária

Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria da Saúde irá realizar a campanha "Vacinação Solidária", que receberá doações de caixinhas de leite e serão destinados ao FSS.