Serviço é realizado pelo Centro de Especialidades Odontológicas na Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 14/01/2022

O objetivo do programa, que surgiu no ano passado, é proporcionar uma qualidade de vida melhor aos pacientes (Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde de Votuporanga inicia neste sábado (15), a quinta etapa do projeto "Prótese Dentária: Devolvendo Sorrisos". O atendimento gratuito a 36 pacientes, será das 7h às 13h, no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), que fica na rua Santa Catarina, nº 3.890 (Patrimônio Velho), seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, como disponibilização de álcool gel e também uso obrigatório de máscara.O objetivo do programa, que surgiu no ano passado, é proporcionar uma qualidade de vida melhor aos pacientes, restaurando a estética e a capacidade de mastigar com serviço de prótese dentária, por meio de uma equipe especializada na área odontológica; atendimento é gratuito por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).Uma triagem feita nas Unidades Básicas de Saúde constata pacientes que apresentam essa necessidade após passar por processos de avaliação e diagnóstico. A equipe da Atenção Primária prepara a boca do paciente e encaminha aos especialistas para a reabilitação protética oral.A enfermeira Elaine Madrid, responsável pelo projeto e coordenadora de Saúde Bucal, explica sobre o projeto. "Com a reabilitação protética oral, além de restaurar as funções dentárias, a saúde como um todo do cidadão é melhorada. A alimentação fica mais completa, melhora a nutrição, a autoestima e o bem-estar. Os pacientes reabilitados se sentem mais incluídos na sociedade, uma vez que a ausência dos dentes tende a fazer com que a pessoa fique mais retraída e a prótese dentária proporciona o resgate da autoestima e consequente ele passa a se socializar e a sorrir novamente".