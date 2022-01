O pequeno nasceu no dia 1º, às 1h08, com 2.570 quilos e 45 centímetros

publicado em 03/01/2022

O ano de 2022 começou ainda mais especial para a família Bazoti Araújo. Pietro Bazoti Araújo é o primeiro bebê de 2022 em Votuporanga. Ele nasceu no dia primeiro de janeiro, às 1h08, na Santa Casa de Votuporanga.Pietro é filho de Bianca Bazoti Mateus e de João Pedro Fontes e veio ao mundo de parto normal, pelas mãos dos médicos Dra. Luiza Tonelli Faleiro (Ginecologista e obstetra) e Dr. Guilherme Pacheco de Melo Leão (Pediatra). O pequeno pesa 2.570 quilos e tem 45 centímetros.A família é de General Salgado e estava nas festividades de Ano Novo, quando Bianca sentiu as contrações. “Ela começou a passar mal e a gente já correu para a Santa Casa às 0h18. Foi uma surpresa, porque estava previsto para início de fevereiro”, contou o sogro João Carlos Fontes.A mãe e o bebê receberam alta no domingo (02) e se recuperam bem, ao lado dos familiares e do irmão mais velho do Pietro, Bernardo, de um ano e dois meses.