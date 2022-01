O sistema E-SUS apresenta instabilidade pelo terceiro dia e os dados não foram exportados novamente

publicado em 20/01/2022

O E-SUS apresentou instabilidade pelo terceiro dia seguido (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brSaltou para 10 o número de votuporanguenses hospitalizados em estado grave em UTI, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (20). Outras nove pessoas também estão hospitalizadas em Votuporanga, porém com quadro estável e em ala. Além disso, a cidade registrou mais 195 casos confirmados para a doença.O sistema E-SUS do Ministério da Saúde, responsável pelas notificações de pessoas com síndrome gripal, apresentou instabilidade pelo terceiro dia seguido e não foi possível realizar a exportação dos dados.Em nota, a Prefeitura de Votuporanga relatou que poderá haver aumento de registro de suspeitos nos próximos dias, quando o sistema voltar a operar normalmente.Com isso, hoje a cidade registra 21.019 casos positivos, 3.479 casos suspeitos, 463 óbitos confirmados e 5.045 pessoas em monitoramento domiciliar.Votuporanga aplicou ainda mais 787 doses de vacina contra a Covid-19. Sendo que 27 delas foram primeiras doses, 74 segundas doses e as outras 686 terceiras doses. Com isso o município totaliza 197.689 doses aplicadas, onde 82.042 primeiras doses, 80.409 segundas doses e 35.238 terceiras doses.