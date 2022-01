Bate-papo com a psicóloga do SanSaúde, Bruna Fernandes, começa a partir das 19h, no Instagram da Santa Casa

publicado em 25/01/2022

Nesta semana, será realizada a primeira live do ano da Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde. E o tema não poderia ser melhor: Janeiro Branco, campanha dedicada a colocar os temas da saúde mental em evidência na sociedade.Na quinta-feira (27/1), a partir das 19h, a psicóloga do SanSaúde, Bruna Fernandes, vai ressaltar a prevenção às doenças emocionais. A profissional vai esclarecer sobre os transtornos mentais, como identificá-los, como diferenciar depressão e tristeza, aumento de casos de COVID-19, quando procurar ajuda e muito mais.É possível enviar perguntas pelo e-mail comunica2@santacasavotuporanga.com.br ou pelo inbox das redes sociais.A live tem a finalidade de fazer com que as pessoas reflitam sobre suas emoções e como elas impactam na rotina diária tanto em casa quanto no convívio social. “Será uma conversa sobre ansiedade, depressão e outros transtornos mentais, através do diálogo e da interação com os internautas. Contamos com a participação de todos para juntos discutirmos sobre esse tema tão relevante”, ressaltou a gestora do plano, Luana Romano.A campanha Janeiro Branco foi criada no Brasil por um grupo de psicólogos da cidade mineira Uberlândia, em 2014, com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre a necessidade dos cuidados com a saúde mental.O mês de janeiro foi escolhido porque tem a simbologia do recomeço, renovação, vida nova. Já a cor branca representa uma folha em branco que pode ser preenchida com novas atitudes, ações e planos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo (9,3%) e o segundo em casos de depressão na América (5,8%).Live da Santa Casa e SanSaúde sobre Janeiro BrancoConvidada: psicóloga Bruna FernandesApresentação: Andressa Aoki, jornalista da Santa CasaData: 27/01/2022 (quinta-feira)Horário: a partir das 19hInstagram: @santacasavotuporanga