A rede municipal de ensino de Parisi deu exemplo de cidadania com o projeto 'Santa Casa Solidária'

publicado em 15/01/2022

Por meio do projeto ‘Santa Casa Solidária’, estudantes de toda rede municipal contribuíram para o hospital votuporanguense (Foto: Divulgação)

A educação é um dos pilares da sociedade e permite o desenvolvimento de um mundo melhor para o futuro. É na escola que se adquire os conhecimentos acerca do mundo, constrói os repertórios intelectual e acadêmico, se ensina a conviver em sociedade e molda as experiências emocionais.Em Parisi, a rede municipal de ensino dá o exemplo de cidadania. Por meio do projeto político pedagógico “Santa Casa Solidária”, os alunos aprendem valores como solidariedade, generosidade, empatia e responsabilidade social. A campanha prevê doações para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios da região noroeste paulista. A ação destinou, nesta semana, 264 rolos de papel higiênico para o hospital.A secretária municipal da Educação, Silvia Cristina Rodolfo, explicou a iniciativa. “Através da gestão e da adesão de todos os profissionais da educação, o projeto enfatiza a importância da doação para a Santa Casa. Ele contribui com a formação integral dos jovens, no que se refere à humana e social, pautados em responsabilidade e cidadania”, disse.Os itens já foram entregues para o almoxarifado da instituição. “Agradecemos todos os alunos de Parisi por iniciarem o ano salvando vidas. Acreditamos muito no poder da educação em construir cidadãos do bem, que se envolvam em causas sociais. Não temos dúvidas de que esses estudantes refletem uma geração mais solidária e mais empática, disposta a transformar sua comunidade. Nosso muito obrigado”, finalizou o provedor Dr. Roberto Biazi.