Hemocentro de Fernandópolis, que abastece o estoque da Instituição, precisa de todos os tipos de sangue, especialmente O negativo; aproximadamente duas mil transfusões foram realizadas no Hospital

publicado em 17/01/2022

A Agência Transfusional da Santa Casa de Votuporanga faz apelo para a doação de sangue. O Hemocentro de Fernandópolis, Núcleo que abastece o estoque da Instituição votuporanguense, necessita de todos os tipos de sangue, principalmente do O negativo.Os interessados podem fazer sua doação na Unidade de Coleta de Sangue em Votuporanga, às terças, das 15h às 18h; quintas, das 8h às 11h e todo primeiro sábado de cada mês, das 8h às 11h, mediante agendamento.O sangue coletado na Unidade de Votuporanga é enviado para o Hemocentro de Fernandópolis. Após análises, passa por um processo que irá separar seus três componentes: hemácias, plasma e plaquetas. Em seguida, o Hemocentro repassa para os ambientes hospitalares, incluindo para a Santa Casa.Dados do Ministério da Saúde apontam que pelo menos um em cada 10 pacientes internados necessitam de sangue e até quatro vidas podem ser salvas com uma doação. “O sangue tem múltiplas funções e entre elas está o fornecimento de oxigênio para células e tecidos do nosso corpo. Sendo assim, podemos afirmar que é de suma importância e sem ele não há vida, já que não é fabricado artificialmente, é insubstituível e o ser humano é a sua única fonte. Assistimos muitas pessoas que necessitam de transfusão. Sem o ato de solidariedade da população, seria impossível fornecer um tratamento a essas pessoas”, destacou a médica hematologista e hemoterapeuta responsável pela Agência Transfusional, Dra. Ilmeida Tonini de Oliveira.Somente no ano passado, a Agência do Hospital realizou 1.994 transfusões, sendo usado 3.600 hemocomponentes (incluindo concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, plaquetas e crioprecipitado). Julho foi o mês que registrou maior demanda, com 191 pacientes transfundidos.Dra. Ilmeida frisou que o público que recebe as bolsas de sangue na Santa Casa é variado. “Atendemos desde recém-nascidos prematuros até idosos. Os procedimentos ocorrem por diversas indicações, sendo desde anemias, pós-cirurgias, pós-COVID-19, acidentados e por outras doenças de base. Convidamos a todos a doar sangue. É um ato muito importante, a vida depende disso”, complementou.Doar sangue não dói, é rápido, fácil, e, principalmente, não debilita e não prejudica a saúde. Para ser um doador basta sentir-se bem e com saúde, apresentar um documento com foto, válido no território nacional, ter idade entre 18 e 65 anos, estar bem alimentado e pesar 50 Kg ou mais.Você pode agendar seu horário pessoalmente, na própria Unidade de Coleta de Sangue, na Avenida da Saudade, nº 2603, bairro Cidade Nova. Telefone: (17) 3423-2986 ou Whatsapp (17) 98116-7145. A capacidade é de até 40 doações por dia.Antes de doar é importante:Dormir bem, pelo menos 6 horas;Evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas;Evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;Não fumar uma hora antes.