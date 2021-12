Município continua com um morador internado por conta da doença

publicado em 22/12/2021

Os totais de casos diagnosticados e mortes pela doença continuam iguais: 17.904 e 458, respectivamente (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga não registrou casos novos de Covid nem mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas. É o que consta no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (22).Assim, os totais de casos diagnosticados e mortes pela doença continuam iguais: 17.904 e 458, respectivamente. Os dados também mostram que Votuporanga está com seis casos ativos da doença.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão internados com a doença continua sendo um, que não está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados do informe da Prefeitura também mostram que 106 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes. Já o número de pessoas com sintomas não graves da doença não foi atualizado devido a instabilidades do sistema E-SUS Notifica, conforme informou a Prefeitura.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 598 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 11 foram primeiras doses; 85 foram segundas doses; e 502 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 182.316 doses aplicadas: 81.632 primeiras doses; 79.023 segundas doses; e 21.661 terceiras doses.