Os dados do Boletim Epidemiológico mostram, porém, que o município registrou apenas mais um caso diagnosticado da doença nas últimas 24 horas

publicado em 24/11/2021

O total de mortes registrado desde o início da pandemia continua sendo 458, enquanto o de casos diagnosticados subiu para 17.877 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO número de votuporanguenses internados com Covid voltou a crescer no município. Nas últimas 24 horas, um munícipe diagnosticado com a doença precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (24). Já na Santa Casa, dois leitos da UTI da Ala Covid estão ocupados.No mesmo período, porém, o município registrou apenas mais um caso diagnosticado da doença. E, ainda segundo o informe, Votuporanga não registrou novas mortes causadas por Covid.Assim, o total de mortes registrado desde o início da pandemia continua sendo 458, enquanto o de casos diagnosticados subiu para 17.877. Os dados também mostram que o município está com 15 casos ativos da doença.Os dados também mostram que 468 votuporanguenses estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar. Já outros 67 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19, que aguardam os resultados dos testes, mas a Secretaria da Saúde informou que o sistema que contabiliza notificações de síndromes gripais – o E-SUS - está com instabilidade e que, por isso, os números de casos suspeitos podem sofrer variações.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 579 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 35 foram primeiras doses; 247 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 297 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 168.815 doses aplicadas: 81.104 primeiras doses; 75.604 segundas doses e doses únicas; e 12.107 terceiras doses.