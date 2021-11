Apesar do óbito causado pela doença, nenhum caso novo de Covid foi registrado no município no feriado prolongado

publicado em 16/11/2021

Total de casos diagnosticados desde o início da pandemia continua sendo 17.857, enquanto o de mortes subiu para 457 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou uma nova morte causada pela Covid-19 nesta terça-feira (16). Até então, a última morte pela doença tinha sido registrada no município no dia 14 de outubro. Depois, mais um óbito por Covid constou no Boletim Epidemiológico, no dia 10 de novembro, mas este estava sendo investigado desde 12 de outubro.De acordo com o último informe divulgado pela Prefeitura, a vítima foi um homem de 66 anos, com comorbidades. O jornalnão conseguiu contato com a família da vítima para divulgar sua nota de falecimento.Ainda segundo os dados do boletim, nenhum caso novo de Covid foi registrado durante o feriado prolongado. Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia continua sendo 17.857, enquanto o de mortes subiu para 457.Ainda de acordo com o boletim, os dois pacientes hospitalizados com a doença são os que estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Já na Ala Covid-19 da Santa Casa, o número de leitos ocupados caiu para quatro, mas o hospital votuporanguense voltou a registrar morte por Covid. A última, até então, tinha ocorrido no dia 25 de outubro.Os dados também mostram que 276 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 484 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 455 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 36 foram primeiras doses; 307 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 112 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 165.276 doses aplicadas: 80.941 primeiras doses; 73.946 segundas doses e doses únicas; e 10.389 terceiras doses.