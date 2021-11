Números de hospitalizados com a doença e internados em UTI continuam iguais

publicado em 18/11/2021

Total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.867, enquanto o de mortes continua sendo 457 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais quatro casos diagnosticados de Covid-19 constaram no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta quinta-feira (18). Apesar disso, não constaram novas mortes causadas pela doença no informe.Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.867, enquanto o de mortes continua sendo 457. Os dados também mostram que o município está com 16 casos ativos de Covid.Ainda de acordo com o boletim, os dois pacientes hospitalizados com a doença são os que estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid-19 da Santa Casa, a situação também continua a mesma: quatro leitos ocupados.Os dados também mostram que 224 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 553 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 610 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 36 foram primeiras doses; 305 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 269 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 166.301 doses aplicadas: 81.004 primeiras doses; 74.496 segundas doses e doses únicas; e 10.801 terceiras doses.