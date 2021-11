A cidade registrou o óbito de Rose Nunes, de 47 anos, que tinha comorbidades e estava hospitalizada há 30 dias por complicações da doença

publicado em 19/11/2021

A moradora de Votuporanga Rose Nunes, de 47 anos, foi mais uma das vítimas da Covid-19 nesta sexta-feira (19) (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou, nesta sexta-feira (19), uma nova morte causada pela Covid-19. Trata-se de Rose Nunes, de 47 anos, que tinha comorbidades e ficou hospitalizada por 30 dias devido a complicações da doença. Apesar do óbito, o município não teve nenhum novo caso diagnosticado.Rose era coordenadora dos movimentos pastorais. Deixa o esposo Gilson Nunes, os filhos Natalia e Leonardo, além dos demais familiares e amigos.De acordo com o informe divulgado pela Prefeitura, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia continua sendo 17.867, enquanto que o de mortes subiu 458. O último óbito registrado em Votuporanga foi em 16 de novembro.Ainda de acordo com o boletim, apenas uma pessoa está hospitalizada e em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Os dados também mostram que 524 votuporanguenses estão em monitoramento domiciliar, sendo que 189 pessoas estão com suspeita da doença.Segundo o “vacinômetro”, Votuporanga aplicou mais 641 doses da vacina contra a Covid-19, nas últimas 24h. Dessas 27 foram primeiras doses, outras 248 segundas doses e doses únicas da Jansse; e as outras 366 terceiras doses.Agora, o município totaliza 166.942 doses aplicadas: 81.031 primeiras doses, 74.744 segundas doses e doses únicas; e 11.167 terceiras doses.