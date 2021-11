Números de hospitalizados com a doença e internados em UTI continuam iguais

publicado em 17/11/2021

Total de casos diagnosticados desde o início da pandemia aumentou para 17.863, enquanto o de mortes continua sendo 457 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga teve um dia sem novas mortes causadas pela Covid, conforme consta no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (17). Os dados do informe, porém, mostram que mais seis casos da doença foram diagnosticados no município.Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia aumentou para 17.863, enquanto o de mortes continua sendo 457. Ainda segundo o informe, Votuporanga tem 14 casos ativos da doença atualmente.Ainda de acordo com o boletim, os dois pacientes hospitalizados com a doença são os que estão internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid-19 da Santa Casa, a situação também continua a mesma: quatro leitos ocupados.Os dados também mostram que 297 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 563 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 415 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 27 foram primeiras doses; 245 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 143 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 165.691 doses aplicadas: 80.968 primeiras doses; 74.191 segundas doses e doses únicas; e 10.532 terceiras doses.