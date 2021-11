A partir desta terça-feira (16), para se vacinar na cidade os votuporanguenses devem ir aos postos do Assary e Capela Santo Expedito

publicado em 16/11/2021

A partir desta terça-feira (16), para se vacinar os munícipes devem se deslocar até o posto do Assary ou da Capela Santo Expedito (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga fechou mais um posto volante de vacinação. O Polo UAB, na região Sul do município, volta com as suas atividades normais, após todo esse período de imunização. A partir desta terça-feira (16), para se vacinar os munícipes devem se deslocar até o posto do Assary ou da Capela Santo Expedito.A Pasta também retoma nesta terça a vacinação. Ou seja, os munícipes, a partir de 12 anos, que ainda não tomaram a primeira dose, quem precisa tomar a segunda dose (Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac) ou então a dose adicional, pode ir até um dos dois postos volantes montados, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.Desde a semana passada, quem tomou a primeira dose da Astrazeneca há, pelo menos, 28 dias (quatro semanas), já pode voltar em qualquer dos postos para completar o esquema vacinal.Na 3ª dose, pessoas que irão viajar ao exterior poderão antecipar a segunda dose ou tomar a terceira dose desde que comprovem no ato da vacinação o agendamento da referida viagem, com apresentação da emissão da passagem por transporte aéreo, terrestre ou portuário.Ou seja, quem tomou as duas doses da Coronavac e vai viajar para o exterior poderá receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino. Neste caso, o intervalo mínimo entre a segunda e terceira dose deve ser de 28 dias.