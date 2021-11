Saúde

Campanha de vacinação é retomada nesta quarta-feira em Votuporanga

A Secretaria de Saúde realizou um plantão na véspera do feriado no Posto Volante do Assary e agora retoma a vacinação em todos os pontos

publicado em 03/11/2021

Os postos volantes estão disponíveis para quem precisa se imunizar, das 8h às 15h(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A campanha de vacinação foi retomada nesta quarta-feira (3). Apesar da Secretaria de Saúde ter realizado um plantão, na segunda-feira (1), no Assary, agora a imunização volta a acontecer em todos os postos volantes de Votuporanga.



Ou seja, os munícipes, a partir de 12 anos, que ainda não tomaram a primeira dose, quem precisa tomar a segunda dose (Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac) ou então a dose adicional, pode ir até um dos três postos volantes montados pela Pasta, no Assary, Polo da UAB ou Capela Santo Expedido, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.



Astrazeneca

Nessa nova remessa, quem tomou a primeira dose da Astrazeneca há, pelo menos, 56 dias (oito semanas), já pode voltar em qualquer dos postos para completar o esquema vacinal.



Novo público 3ª dose

Na 3ª dose, pessoas que irão viajar ao exterior poderão antecipar a segunda dose ou tomar a terceira dose desde que comprovem no ato da vacinação o agendamento da referida viagem, com apresentação da emissão da passagem por transporte aéreo, terrestre ou portuário.



