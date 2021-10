As mortes foram registradas após o município passar mais de uma semana sem óbitos causados pela doença

publicado em 25/10/2021

Total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.820, enquanto o de mortes foi para 455 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga começou a semana com duas mortes causadas pela Covid-19. É o que consta no Boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (25) pela Prefeitura.De acordo com o informe, as vítimas foram dois idosos que tinham comorbidades: um homem, de 76 anos; e uma mulher, de 82 anos. O jornalnão conseguiu contato com as suas respectivas famílias para divulgar suas notas de falecimento.No boletim, também constaram mais nove casos diagnosticados da doença. Assim, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.820, enquanto o de mortes foi para 455. Os dados também mostram que Votuporanga está com 15 casos ativos de Covid atualmente.Segundo os dados do boletim, o número de hospitalizados com a doença caiu para dois, assim como o de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid-19 da Santa Casa, o número de internados na UTI caiu para seis.Os dados também mostram que 329 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 412 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 1.084 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 51 foram primeiras doses; 639 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 394 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 155.899 doses aplicadas: 80.439 primeiras doses; 67.832 segundas doses e doses únicas; e 7.628 terceiras doses.