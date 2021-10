Novo provedor empossado Dr. Roberto Biazi assume o Complexo, após gestão de Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha)

publicado em 25/10/2021

O advogado Dr. Roberto Biazi assumiu a provedoria do Complexo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga empossou sua nova diretoria biênio 2021/2023 na sexta-feira (22), no Espaço Unifev Saúde. O advogado Dr. Roberto Biazi assumiu a provedoria do Complexo, sucedendo o também advogado Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha).Desde 2013, Dr. Roberto Biazi faz parte da diretoria da Santa Casa. Ele iniciou na Instituição como segundo secretário no mandato do empresário Valmir Dornelas. Depois de assumir como terceiro tesoureiro no biênio 2017/2019, nos últimos anos foi vice-provedor, ao lado de Torrinha.Em seu discurso, o novo provedor ressaltou o seu orgulho e profunda responsabilidade ao assumir a Santa Casa de Votuporanga. Ele relembrou o início da Instituição. “Em 1946, quando se reuniram-se cidadãos de Votuporanga, que resolveram criar a Santa Casa. Em 1950, se aperfeiçoou e a Santa Casa foi instalada e com o passar do tempo aprimorada, ampliada, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Pessoas que foram significativas, que trouxeram para nós o ideal visionário de uma cidade próspera, de uma Medicina a ser desenvolvida. Sem essas pessoas, talvez não estivéssemos nessa posição que encontramos”, disse.A Santa Casa é uma Instituição sem fins lucrativos, referência em média e alta complexidades para 53 municípios do Noroeste paulista. Atualmente, composta pelo Hospital, Núcleo de Atenção à Saúde, Ambulatórios Médicos de Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga, Farmácia de Alto Custo e SanSaúde.Para manter todo este Complexo, são mais de 2.000 colaboradores, além de 179 médicos, 150 prestadores de serviços e 51 residentes. Por mês, somente no Hospital, são realizados, em média, 20 mil atendimentos, sendo que 4.600 deles são no Pronto Socorro. Com relação à COVID-19, foram 9.654 atendimentos (entre confirmados e suspeitos). Já neste ano, até setembro, foram 12.053 atendimentos. “A Santa Casa não é uma empresa pública. Atende mais de 70% do Sistema Único de Saúde (SUS) e, em razão disso, adquire o perfil de filantropia. É uma gestão voltada para o usuário do SUS, mas nunca desencarregada de uma medicina mais avançada”, complementou Dr. Roberto Biazi.O novo provedor falou de suas metas. Ele mencionou a Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) da Instituição. “Vamos investir, trazer tecnologia a ser desenvolvida para sermos um hospital de ponta”, disse.Dr. Roberto de Biazi também destacou as parcerias. “Pretendemos investir nas parcerias, fazendo com que funcione adequadamente, delegando e atribuindo responsabilidade naquilo que não podemos desenvolver e, junto com os parceiros, viabilizar atendimento ao máximo de pessoas com a distribuição equânime de recursos. A Santa Casa assumiu a condição de lidar com a saúde pública, de cuidar dos desígnios e pretendemos neste sentido, juntamente com a Prefeitura e Unifev termos um atendimento volante, a bairros e cidades que compreendem a região. Assim, amenizaremos a demanda do Pronto Socorro, sabendo que o melhor remédio é a prevenção”, concluiu.Em seu discurso emocionado, o ex-provedor falou de sua experiência na Santa Casa. Em todos estes cinco mandatos na diretoria, o hospital se tornou parte da minha vida, quem me conhece, sabe que existe um Luiz Torrinha antes e um Luiz torrinha depois de aceitar o desafio do Juninho Marão como diretor convidado. De lá para cá, foram muitas gestões. Estive como diretor financeiro ao lado do meu amigo Luiz Bressan, depois tive a honra de ser seu sucessor. Retornei como provedor após ser convidado novamente pelo meu amigo Valmir Dornelas, obrigado Valmir. Se pudesse definir todos estes anos, seria de crescimento e muita reflexão da nossa passagem por aqui, foi a experiência em que mais aprendi como ser humano”, destacou.Ele agradeceu todos os envolvidos nestes anos como colaboradores, lideranças políticas, corpo clínico, voluntários e clubes de serviço, além da Irmandade e Conselho Administrativo.Para o provedor eleito, Dr. Roberto Biazi, Luiz Torrinha disse que “ com toda a certeza de que a Santa Casa está em boas mãos. Roberto foi meu vice-provedor e nos últimos dias pudemos compartilhar ainda mais nossas experiências. Não tenho dúvidas de que o Biazi fará um excelente trabalho e eu estarei junto para os novos desafios”.O prefeito Jorge Seba também fez o uso da palavra. Ele destacou que Votuporanga tem uma áurea diferente, solidária, serena, responsável e humana. “Componentes que fazem com que cheguemos a 85 anos de Votuporanga, com 71 anos compartilhados com a Santa Casa. A Instituição chegou a um patamar maior, construído por todas as administrações e que os demais que sucederão farão muito mais”, disse.Seba também citou a parceria com o Hospital, que ficou ainda maior com a pandemia. “O Comitê gestor de enfrentamento do Coronavírus indicou a necessidade de um Hospital Campanha. Prontamente, a Santa Casa nos cedeu um espaço vital”, complementou.Ele frisou ainda que o legado da Santa Casa. “A ordem é humanização, tratar bem as pessoas que procuram. Todas as administrações, colaboradores, médicos fazem com que a Instituição seja cada vez melhor”, falou.O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, destacou que a Santa Casa é referência na saúde há mais de 20 anos e segue melhorando a cada dia. “Especialmente, na pandemia, notou-se a grande importância da Instituição, que juntamente com os profissionais de saúde, salvaram muitas vidas. Foi uma união de diretoria responsável, prefeito e empresários, além de colaboradores que trabalharam muito na COVID-19. A Santa Casa é uma grande parceira, parabéns pelos anos de comprometimento”, afirmou.O presidente do Conselho Administrativo, Dimas Geraldo, destacou sua relação com a Santa Casa. “Como votuporanguense e cidadão, sempre busquei trabalho voluntário como forma de ajudar o desenvolvimento da cidade. Fui indicado pelo Torrinha para ser membro da Irmandade. Em 2012, fui convidado para fazer parte do Conselho e, ao acompanhar de perto a Instituição, é impossível não ver o empenho e amor de médicos, colaboradores, voluntários, provedor, de todos. Neste ano, tive a grata satisfação de receber uma missão ainda maior, de ser presidente do Conselho. Coloco então nosso Conselho à disposição e não tenho dúvidas que vocês farão excelente gestão pautados nos valores como comprometimento, qualidade, transparência, humanização e ética”, enfatizou.Também participaram da posse festiva dois deputados federais Fausto Pinato e GeninhoZuliani, ambos da região. Eles se colocaram à disposição da Santa Casa.Fausto ressaltou o respeito que a sociedade tem com a Instituição. “Todos estes anos mostram o carinho e o respeito, acima de tudo o amor. Votuporanga é referência na região. É patrimônio, é santa, é nossa e salva vidas”, afirmou, reiterando seu compromisso em contribuir no orçamento do Hospital.Por sua vez, Geninho parabenizou o ex-provedor Luiz Fernando Góes Liévana e desejou sucesso ao Dr. Roberto de Biazi. “Luiz Torrinha esteve sempre esteve em Brasília, cobrando e pedindo. Deixo meu gabinete à disposição da nova diretoria e já anuncio uma emenda impositiva no valor de R$1milhão para o ano que vem”, disse.A noite foi repleta de discursos. O juiz do Fórum de Votuporanga, Dr. José Manuel Ferreira Filho, parabenizou toda a diretoria, em nome do ex-provedor, pelos serviços prestados à Votuporanga e região. Foi uma época difícil, mas souberam lidar com sabedoria, competência e eficiência. Os nomes serão lembrados na história da Santa Casa”, disse, desejando ainda sucesso para nova diretoria.Por sua vez, o promotor de Justiça, Dr. José Vieira da Costa Neto, recordou de dois episódios que esteve na Instituição. “Estive em uma reunião do corpo clínico e diretoria na década de 90 e também quando entrou em vigor no Estatuto da Criança e do Adolescente a necessidade dos pais no atendimento médico dos menores. Com o passar dos anos, nota-se uma harmonia entre colaboradores, administradores, corpo clínico, diretoria. A Santa Casa é o orgulho dos votuporanguenses”, destacou.Já o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti, elogiou a atuação de Luiz Fernando Góes Liévana, com o seu legado. Ele cumprimentou Dr. Roberto Biazi, desejando sucesso. “A Unifev é parceira de sempre da Instituição e pretendemos estreitar ainda mais os laços”, afirmou.Representando a Câmara Municipal, o vereador Daniel David e Relações Institucionais da Santa Casa, destacou seu orgulho por ser colaborador. “A diretoria doa a sua vida, não mede esforços. Eu vejo a luta de manter a Santa Casa como referência. Quero parabenizar os colaboradores, sofremos juntos, choramos, lutamos e, acima, de tudo, amamos essa Instituição”, frisou.

Provedor – Dr. Roberto de Biazi

1º Vice Provedor - Luiz Fernando Góes Liévana

2º Vice Provedor - Celso Penha Vasconcelos

1º Tesoureiro – Rubens Calil Pereira

2º Tesoureiro – Adauto Cervantes Mariola

3º Tesoureiro – Amaro Ricardo Queiroz Rodero

1º Secretário – Marcos Antônio Garcia

2º Secretário – Luiz Alberto Mansilha Bressan

3º Secretário – Carlos Humberto Tonanni Marão

Diretores Convidados - Eduardo Pardo da Costa

Valmir Antônio Dornelas

Luiz Antônio Chiquetto

Edson Prates

Renato Gaspar Martins

Waldecy Bortoloti

Nasser Marão Filho – Junior Marão

Marcelo Madrid.