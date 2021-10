Para receber a terceira dose, o idoso precisa ter completado seu esquema vacinal há, pelo menos, seis meses

publicado em 04/10/2021

No posto de vacinação, os idosos devem estar munidos de documentos de identificação (RG e CPF), comprovante de residência no próprio nome e o cartão de vacina (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs idosos de 60 anos para cima podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (4) em Votuporanga.Para receberem a terceira dose da vacina, os idosos devem ter completado seus esquemas vacinais – isto é, recebido a segunda dose da vacina – há, pelo menos, seis meses.No posto de vacinação, os idosos devem estar munidos de documentos de identificação (RG e CPF), comprovante de residência no próprio nome e o cartão de vacina mostrando quando a primeira e segunda doses foram aplicadas.A partir desta segunda-feira, com o fechamento do posto de vacinação montado no CCI (Centro de Convivência do Idoso), Votuporanga conta com três postos: no Assary Clube de Campo, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) e Capela Santo Expedito.Já em relação à situação dos adolescentes de 12 a 17 anos, a Prefeitura informou que aqueles que perderam o prazo para se vacinar devem comparecer a um dos postos para colocar seus nomes na lista de espera.Isso acontece porque a Secretaria de Estado da Saúde considera que já enviou doses suficientes para aplicação das primeiras neste público.