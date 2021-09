Órgão irá atender crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de álcool e outras drogas

publicado em 02/09/2021

O prefeito Jorge Seba (PSDB) e a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, se reuniram com mães do GAV (Grupo de Autismo de Votuporanga) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) e a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, se reuniram com mães do GAV (Grupo de Autismo de Votuporanga) para anunciar a conquista de um CAPS i (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) para o município. Também participaram da reunião os vereadores Chandelly (Podemos) e Professor Djalma (Podemos). O projeto já foi aprovado pelo governo estadual, Ministério da Saúde e foi publicado em Diário Oficial.

O CAPS i atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem uso de álcool e outras drogas. Em Votuporanga, cerca de 200 crianças e adolescentes devem ser beneficiados com a unidade de atendimento especializado. Atualmente, esse público recebe acompanhamento psiquiátrico ou psicológico através do Ambulatório de Saúde Mental.

A conquista atende ao programa de governo do prefeito Jorge Seba. “Desde o início, quando discutimos as ações do nosso programa de governo, adotamos essa como uma das metas na área da saúde. Nos reunimos com diversas mães de crianças com autismo e outros transtornos e entendemos que o Poder Público precisava fazer mais, e estamos em busca dessa melhoria constante nos serviços prestados à nossa população”, disse.

Segundo o coordenador da rede de Saúde Mental no município, Reinaldo Antônio de Carvalho, o órgão representa um grande avanço no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais. “O tratamento adequado é um direito dos portadores de transtornos mentais. No CAPS i teremos condições de realizar acompanhamento com crianças e adolescentes que apresentarem quadros de depressão, hiperatividade, autismo, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros”, explicou.

A unidade terá equipe especializada composta por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e profissionais de nível médio. Os atendimentos serão realizados em grupo e individuais.

Para Liliane Lazarini, mãe de uma criança autista com 4 anos, a conquista de uma unidade como o CAPS i é uma grande vitória.