Apesar do número de hospitalizados com a doença continuar o mesmo, o número de internados na UTI diminuiu

publicado em 29/09/2021

Total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.567, enquanto o de mortes continua sendo 447 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNesta quarta-feira (29), não constaram novas mortes causadas por Covid-19 no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura. No informe, porém, constaram mais 15 casos diagnosticados da doença.Agora, o total de casos diagnosticados desde o início da pandemia subiu para 17.567, enquanto o de mortes continua sendo 447. Ainda segundo o informe, 17.110 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados.Segundo os dados do boletim, o número de hospitalizados com a doença continua sendo oito, enquanto o de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) caiu para três. Na Santa Casa, o número de leitos ocupados na Ala Covid-19 diminuiu para seis.Os dados também mostram que 462 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 572 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 1.039 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 148 foram primeiras doses; 835 foram segundas doses e doses únicas, da Janssen; e 56 foram terceiras doses.Assim, Votuporanga totaliza 141.856 doses aplicadas: 79.686 primeiras doses; 61.202 segundas doses e doses únicas; e 968 terceiras doses.