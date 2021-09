Cerca de quatro mil pessoas com idade entre 28 e 39 anos que receberam a primeira dose da Pfizer devem ser contempladas com a antecipação

publicado em 23/09/2021

A partir desta sexta-feira (24), quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer há, no mínimo, 56 dias, já pode voltar para concluir o esquema de imunização (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A partir desta sexta-feira (24), quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer há, no mínimo, 56 dias, já pode voltar para concluir o esquema de imunização. A mudança segue determinação da Secretaria de Estado da Saúde que reduziu de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses da Pfizer.Segundo estimativa da Secretaria Municipal da Saúde, cerca de quatro mil pessoas com idade entre 28 e 39 anos que receberam a primeira dose da Pfizer devem ser contempladas com a antecipação.As vacinas já estarão disponíveis, nesta sexta-feira (24/9), nos quatro postos de vacinação montados no Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito, que funcionam das 8h às 15h.No sábado (25), haverá plantão para este público, mas os atendimentos serão, excepcionalmente, no Centro de Convivência do Idoso do bairro Vila Paes. Todos aqueles que precisam tomar a segunda dose de qualquer imunizante também podem aproveitar o plantão no CCI.Para receber a segunda dose, é obrigatório apresentar o cartão de vacina da primeira dose e documentos pessoais.O CCI da Vila Paes fica na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes.