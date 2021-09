Repescagem continua para quem tem 18 anos ou mais; segundas e terceiras doses também estarão disponíveis a todos que já estão no prazo

publicado em 30/09/2021

Estarão disponíveis as primeiras doses da repescagem para quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se vacinar durante a campanha (Foto: Arquivo Pessoal)

Neste sábado (2), Votuporanga participará do 'Dia V' de Vacinação contra a Covid-19, anunciado pelo governador João Doria. O atendimento será no Centro de Convivência do Idoso do bairro Vila Paes, das 8h às 16h.Estarão disponíveis as primeiras doses da repescagem para quem tem 18 anos ou mais e que perdeu o prazo de se vacinar durante a campanha. As segundas doses para quem está no prazo também serão oferecidas, bem como as terceiras doses para quem tem 70 anos ou mais e para pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose há, pelo menos, seis meses.É importante se atentar aos documentos obrigatórios para cada público. Quem for tomar a primeira dose deve levar RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome; quem for tomar a segunda ou terceira dose deve levar também o cartão de vacina da dose anterior. Pessoas imunossuprimidas que precisam tomar a terceira dose também devem apresentar atestado médico que já possuem em casa ou receituário médico que comprove a condição.A partir de segunda-feira (4), Votuporanga passará a contar com três postos de vacinação contra a Covid-19 funcionando das 8h às 15h: Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) e Capela Santo Expedito. “Com o avanço da vacinação e a redução do público-alvo, a intenção é, aos poucos, reorganizar o atendimento voltado para a vacinação contra o coronavírus até chegarmos em um determinado momento em que essa rotina volte para as unidades de saúde, assim como as demais vacinas”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Adolescentes de 12 a 17 anos que perderam o prazo para se vacinar, a partir de agora, devem procurar um dos postos de vacina para integrar uma lista de espera, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Saúde já enviou a Votuporanga primeiras doses suficientes para vacinar 100% deste público. Quem estiver nessa condição deve acompanhar as redes oficiais da Prefeitura para se informar sobre a disponibilidade de novas doses.A partir de segunda-feira (4), idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, seis meses, também poderão receber a dose de reforço.