Novas doses da Pfizer serão aplicadas exclusivamente nos munícipes cuja segunda dose da AstraZeneca estava prevista para entre os dias 1º e 15

publicado em 14/09/2021

Município recebeu 1.074 doses das vacinas da Pfizer; ‘mistura’ das doses foi aprovada pelo Comitê Científico do governo estadual (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadoni

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga recebeu, na segunda-feira (13), 1.074 doses das vacinas da Pfizer contra a Covid, que serão aplicadas exclusivamente nos munícipes cuja segunda dose da AstraZeneca estava prevista para entre os dias 1º e 15 deste mês.

“[As doses da Pfizer] serão aplicadas exclusivamente como segunda dose do esquema vacinal aos que foram vacinados inicialmente com AstraZeneca, respeitando o intervalo entre as doses de 12 semanas, mediante assinatura de um Termo de Ciência específico sobre essa substituição, disponível nos postos de vacina”, explicou a Pasta, em nota.

Os munícipes que estiverem nesta situação devem comparecer aos postos volantes munidos de RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação para receberem as doses da Pfizer.

Os postos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 15h e ficam nos seguintes locais: Assary Clube de Campo, Associação Antialcoólica, polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito.

Intercambialidade de doses

A intercambialidade das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca – isto é, “misturar” as doses no organismo - foi chancelada pelo Comitê Científico do governo estadual e pelo PEI (Programa Estadual de Imunização).

Ambos, por sua vez, embasaram a decisão em estudos da OMS (Organização Mundial de Saúde) e orientações do próprio Ministério da Saúde. A decisão também foi aprovada em deliberação com o Cosems (Conselho dos Secretario Municipais de Saúde de São Paulo).

Falta de doses

O governador João Doria (PSDB) disse que vai entrar com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) caso não receba cerca de um milhão de doses da AstraZeneca que, segundo ele, estão em atraso e seriam destinadas para a aplicação da segunda dose no estado de São Paulo.

"O Ministério [da Saúde] deve, sim, um milhão de doses da AstraZeneca e, se não der por aquilo que representa a proporcionalidade de São Paulo e seus 645 municípios, dará por determinação do STF, porque se nós não recebermos a vacina até a próxima terça-feira [hoje], como é a promessa do Ministério da Saúde, nós ingressaremos com outra medida no Supremo", afirmou o governador, na semana passada.