Parceria é entre Instituição e Secretaria Municipal da Saúde; exames de Mamografia e Papanicolau são gratuitos

publicado em 16/09/2021

Em mais de um mês de prestação de serviço, já foram realizados 2.150 exames, sendo 1.130 de Mamografia e 1.020 de Papanicolau (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Carreta do Hospital de Amor, parceria entre a Secretaria da Saúde de Votuporanga e a instituição, segue realizando gratuitamente exames preventivos de Mamografia a mulheres com idade entre 40 e 69 anos e também de Papanicolau àquelas que têm de 25 a 64 anos. Em mais de um mês de prestação de serviço, já foram realizados 2.150 exames, sendo 1.130 de Mamografia e 1.020 de Papanicolau.Na próxima semana, de segunda-feira (20) até sexta-feira (24), a unidade móvel estará estacionada no Parque da Cultura e, depois entre os dias 27 e 30 de setembro, seguirá para o bairro Paineiras. Durante o mês de outubro, em função da Campanha "Outubro Rosa", a carreta não estará na cidade, retornando apenas na última semana e permanecendo até o dia 26 de novembro.Mulheres interessadas no atendimento, deverão seguir recomendações como não manter relação sexual um dia antes, não fazer uso de ducha vaginal e também não estarem em período menstrual.O agendamento, prévio, deve ser feito nas Unidades de Saúde de referência do bairro onde residem ou com os agentes comunitários de saúde e, no dia da consulta, comparecerem com xérox de documentos pessoais como CPF, RG, cartão SUS e também comprovante de residência e caso aponte alguma alteração no resultado do exame, haverá encaminhamento imediato para acompanhamento e tratamento médico; horário de atendimento é das 8h às 17h, mas em alguns dias se estende até às 20h.A mamografia é uma espécie de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama.É realizado de forma rápida que recolhe pequena mostra de células do colo uterino, usando uma espátula, pelo canal vaginal, sendo enviado o material coletado para análise laboratorial. Durante o exame, a paciente pode sentir leve desconforto, mas o procedimento é indolor e a sensação de incômodo, se existir, acaba logo depois da coleta do material.