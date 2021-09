Apesar dos problemas técnicos, os dados relacionados ao avanço da campanha de vacinação foram atualizados

publicado em 09/09/2021

Por conta de problemas técnicos, Prefeitura de Votuporanga atualizou apenas os dados relacionados à campanha de vacinação contra a Covid (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadoni

A Prefeitura de Votuporanga informou que nesta quinta-feira (9), excepcionalmente, não emitirá o Boletim Epidemiológico da Covid-19 por conta de problemas técnicos.

A Administração explicou, em nota, que esses problemas foram gerados pela incompatibilidade entre sistemas, após a atualização do E-SUS, do Ministério da Saúde, que é responsável pelas notificações de pessoas com síndrome gripal.

Vacinação

Apesar dos problemas técnicos, os dados relacionados ao avanço da campanha de vacinação foram atualizados.

De acordo com a Prefeitura, Votuporanga aplicou mais 3.097 doses da vacina. Entre essas, estavam as primeiras 59 doses de reforço aplicadas no município, bem como 588 primeiras doses e 2.450 segundas doses.