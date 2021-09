O consultório municipal Dr. Martiniano Salgado, localizado no bairro Pró Povo, vai receber 227 refrigeradores

publicado em 30/08/2021

As câmaras de conservação são de fabricação nacional e têm capacidade de 280 litros, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml (Foto: Divulgação/Elektro)

O consultório municipal Dr. Martiniano Salgado, localizado no bairro Pró Povo, em Votuporanga, recebeu um refrigerador científico que será utilizado no armazenamento das vacinas contra a Covid-19. Ao todo, a Neoenergia Elektro irá doar 227 refrigeradores.

A distribuição dos equipamentos será gradativa e a previsão é que as demais cidades contempladas com a doação recebam as câmaras de refrigeração até o final de setembro. A iniciativa levou em consideração todos os municípios da área de concessão da Neoenergia Elektro e faz parte do PEE (Programa de Eficiência Energética), regulado pela Aneel (Agência Nacional de Eficiência Energética).

Equipamento

Os refrigeradores têm temperatura programável e constante entre 2°C e 8°C, além de alarmes para avisar em caso de interrupção de energia e baterias recarregáveis para suprir o frio em caso de eventual intercorrência, com autonomia de até 12 horas. As câmaras de conservação são de fabricação nacional e têm capacidade de 280 litros, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml.

Para receber os novos equipamentos, os governos municipais e estaduais devem entregar refrigeradores e freezers antigos para a Neoenergia Elektro. A empresa irá retirar substâncias como os gases CFC (clorofluorocarboneto), que podem contribuir com o efeito estufa, e fazer o descarte correto dos equipamentos.

“A iniciativa da Neoenergia Elektro é de extrema importância social para as regiões onde atuamos e está alinhada aos compromissos do grupo de combate às mudanças climáticas e ao desperdício de energia”, enfatiza Ana Christina Mascarenhas, gerente de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro.

Projeto

O município de Votuporanga, além de receber o novo refrigerador para vacinas, contou com ações do projeto Energia Mais Eficiente.

A unidade móvel da Neoenergia Elektro percorreu os principais bairros da cidade e realizou a troca de lâmpadas de 1.257 clientes, totalizando 6.643 lâmpadas.