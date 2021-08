Previsão da Secretaria Municipal da Saúde é que, até final de novembro, os adultos terão recebido as duas doses da vacina

publicado em 13/08/2021

Secretaria da Saúde estima que em novembro a população adulta estará imunizada; Ivonete Félix ressaltou que cuidados continuam (Fotos: A Cidade)

Da redação

Até o final de novembro, os votuporanguenses adultos, isto é, de 18 anos para cima, já terão recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19. Essa é a previsão da Secretaria Municipal da Saúde, com base no atual ritmo da campanha de vacinação, divulgada com exclusividade ao jornal A Cidade.

Já em relação aos adolescentes de 12 a 17 anos, cuja imunização contra o coronavírus está prevista para começar na segunda quinzena deste mês, a Pasta informou que ainda não consegue prever quando completará o esquema de imunização. Isso porque, segundo a secretaria, ainda não há informação sobre qual imunizante será oferecido para essa faixa etária.

“Estamos avançando no calendário de imunização, mas ainda temos um caminho importante a percorrer que é a conclusão desse esquema vacinal com as duas doses”, disse a secretaria da Saúde, Ivonete Félix.

Imunização

A previsão da Secretaria da Saúde, em relação ao avanço da imunização no município, é otimista. Mas, ainda é preciso manter em mente que os cuidados contra o coronavírus devem continuar. Esse foi um dos pontos ressaltados por Ivonete à reportagem.

“Precisamos ter consciência de que somente com as duas doses conseguimos completar a imunização, e que mesmo com as duas doses, os cuidados devem permanecer, principalmente o uso correto da máscara, o distanciamento e a higienização de mãos sempre que necessário”, explicou a secretária.

Faltosos

O alerta da secretária vem num momento em que Votuporanga tem quase mil faltosos da vacina, conforme informado pela Prefeitura. Ontem, o número saltou para 945.

Esses faltosos são pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e, por alguma razão, não reapareceram no posto volante para receber a segunda dose e, assim, completar seu esquema vacinal, conforme ressaltado pela própria secretária.

Lembrando que é apenas depois de receber as duas doses da vacina que a pessoa consegue desenvolver a imunidade necessária para ajudá-la a não desenvolver um quadro grave da doença.



'Cobertura'

Atualmente, a segunda dose (e a dose única) da vacina contra a Covid-19 chegou a 30,2 mil votuporanguenses. Isso representa pouco mais de 30% da população.

Já considerando os votuporanguenses parcialmente imunizados, ou seja, que receberam a primeira dose, a “cobertura” é maior. Isso porque a primeira dose chegou a 68,2 mil votuporanguenses, o que representa quase 72% da população.

Na quinta-feira (12), o município aplicou mais 1.190 doses da vacina. Dessas, 931 foram primeiras doses e as demais 259 foram segundas doses ou doses únicas, da Janssen.