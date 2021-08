A medida, segundo a Prefeitura, visa proporcionar uma melhor gestão dos recursos e garantir o melhor atendimento à população

publicado em 02/08/2021

UPA recebeu equipamentos e colchões que estavam no Hospital de Campanha (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga anunciou na segunda-feira (2) uma reorganização do sistema de atendimento para acolher pacientes de casos leves à graves do novo coronavírus. A medida, segundo a Prefeitura, visa proporcionar uma melhor gestão dos recursos e garantir o melhor atendimento à população.

Com a redução do número de internações em UTI e enfermarias da Santa Casa de Votuporanga, e também em hospitais de todo o Estado, os atendimentos para casos confirmados ou suspeitos do coronavírus passam a ser concentrados na Central de Atendimento à Covid-19, montada na UPA desde o início deste ano. O espaço recebeu equipamentos e colchões que estavam no Hospital de Campanha, deixando-o preparado se houver necessidade de intubar pacientes com síndrome respiratória grave.

"Assim que for constatada a necessidade de internação hospitalar, faremos um pedido de vaga junto a CROSS. Nesse período, o votuporanguense já estará sendo tratado. Nossos estoques de medicamentos estão completos. Isso também dá garantia de continuarmos com um bom acolhimento nesse novo formato de atendimento", comentou a secretária da saúde Ivonete Félix do Nascimento.

Ainda segundo a secretária, equipamentos e colchões que estavam no Hospital de Campanha também foram encaminhados para o Mini-Hospital do Pozzobon, onde estão sendo realizados os atendimentos nos casos gerais de urgência e emergência. O local já está recebendo as melhorias necessárias para a instalação de um aparelho de raio-x, que permitirá que os exames sejam realizados no local.