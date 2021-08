A Prefeitura lançou o Programa de Saúde Bucal e inaugurou o Consultório Odontológico na Unidade de Saúde 'Carmen Martins Maria Morettin'

publicado em 04/08/2021

Prefeito Jorge Seba acompanha início de programa de saúde bucal, no Consultório Municipal do bairro Paineiras (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Nesta semana, a Prefeitura de Votuporanga lançou o Programa de Saúde Bucal e inaugurou o Consultório Odontológico na Unidade de Saúde "Carmen Martins Maria Morettin", no bairro Paineiras.

O “evento” fez parte da programação de comemorações aos 84 anos da cidade. Estavam presentes o prefeito Jorge Seba (PSDB), a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; o vice-prefeito Cabo Valter (MDB); a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; a enfermeira e coordenadora de Saúde Bucal, Elaine Madrid; e a vereadora Sueli Friósi (Avante), representando o Legislativo.

Com esse novo serviço, Votuporanga conta agora com 16 Unidades de Atenção Primária com atendimentos odontológicos, sendo 12 equipes credenciadas ao Ministério da Saúde vinculadas à ESF (Estratégia de Saúde da Família) e um CEO (Centro de Especialidade Odontológica), anexo à Secretaria da Saúde.

"Estamos aqui hoje na Unidade de Saúde do bairro Paineiras com toda a equipe que atende a população desse bairro e de toda a vizinhança, comprovando que o atendimento básico da saúde está sendo feito, principalmente o serviço de saúde bucal, que foi uma das bandeiras da nossa campanha, minha e do Cabo Valter, para que passasse a ser oferecido à população assim como nos outros 12 postos que temos iguais a esse", disse o prefeito.

A coordenadora de Saúde Bucal Elaine Madrid, ressaltou a importância e acessibilidade ao serviço. "Convido toda população a agendar consulta aqui na unidade do bairro Paineiras para cuidar da saúde bucal. É muito importante esse cuidado com os dentes pois, eles exercem várias funções essenciais e agora o atendimento está mais próximo", disse.

Atendimentos

Na Unidade de Atenção Primária, são realizados atendimentos de menor complexidade como restaurações, extrações, abertura do dente para a realização de canal, limpeza e casos de urgência quando o paciente se encontra com dor e não pode esperar pelo agendamento.

Já o CEO oferece à população serviços como diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca e encaminhamento para serviço de oncologia, periodontia especializada, cirurgia oral dos tecidos moles e duros, endodontia, serviço de reabilitação oral com oferta de prótese dentária, frenectomia lingual e labial e atendimento a pacientes com necessidades especiais.