Além das segundas doses para qualquer faixa etária, durante o plantão deste sábado, poderão ser vacinados com a primeira dose pessoas de 18 a 24 anos e também adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, deficiência, gestantes ou puérperas. Lembrando que estes adolescentes precisam apresentare também oassinado pelos pais ou responsáveis. Os modelos dos dois documentos estão disponíveis no site da Prefeitura.