Segundo previsão da Secretaria Municipal da Saúde, a partir de quinta-feira (5) o público de 25 anos será contemplado

publicado em 03/08/2021

De acordo com a Pasta, a campanha também continua a atender outros públicos que já receberam a primeira e aguardam a segunda dose (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A vacinação em Votuporanga continua avançando e hoje quem tem 26 anos já pode tomar a primeira dose do imunizante, em qualquer um dos cinco postos volantes do município. Segundo previsão da Secretaria Municipal da Saúde, a partir de amanhã o público de 25 anos será contemplado.

De acordo com a Pasta, a campanha também continua a atender outros públicos que já receberam a primeira e aguardam a segunda dose. Ainda, nas próximas semanas, o calendário irá chegar para pessoas com idade entre 18 e 24 anos.

A previsão é iniciar no dia 9 para o público de 24 anos, no dia 10, para quem tem 23 anos, pessoas com 22 anos receberão a primeira dose no dia 11, os que têm 21 anos de idade será no dia 12. Já para o público de 20, 19 e 18 anos será nos dias 13, 16 e 17 de agosto, respectivamente.

Para tomar a dose do imunizante, é obrigatório apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria da Saúde disponibilizou um pré-cadastro no site da Prefeitura. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.